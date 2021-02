Geriatria Goiânia – Conheça as 5 Síndromes Geriátricas mais comuns

Os clássicos 5 Is da Geriatria são síndromes geriátricas que afetam a funcionalidade e a qualidade de vida da pessoa idosa.

1-Instabilidade Postural

A instabilidade postural leva a quedas, que impactam consideravelmente na independência do idoso. Uma queda predispõe a outra queda simplesmente pelo medo de cair, pode refletir uma doença aguda ou crônica descompensada e provocar graves consequências (dor de difícil controle, lesões, fraturas e morte).

2-Imobilidade

Qualquer limitação de movimento, com perda funcional progressiva. Em casos extremos, a síndrome de imobilidade é caracterizada por dor crônica, contraturas, perda cognitiva, incontinência urinária e fecal, lesões por pressão e complicações infecciosas. Trata-se de uma condição que gera grande sofrimento à pessoa e tem alta mortalidade.

3-Incontinência

É a perda involuntária de urina e/ou fezes. A incontinência urinária ocorre principalmente em mulheres e tem diversas causas (fraqueza da musculatura pélvica, diabetes, doenças neurológicas, etc). A incontinência fecal ocorre principalmente em idosos com fragilidade grave, acamados e com síndrome de imobilidade. As incontinências tem alta morbidade e são importante causas de institucionalização.

4-Iatrogenia

São intervenções realizadas por profissionais da saúde que pioram o estado de saúde do idoso. A intenção é intervir, porém o resultado é deletério, especialmente quando se desconhece ou se subestima as particularidades do envelhecimento. A prescrição inadequada de medicamentos, a indicação inadequada de um exame complementar ou medidas invasivas fúteis são exemplos de iatrogenia.

5-Incapacidade Cognitiva

É o comprometimento das funções cognitivas em grau variável, reversível ou não. As capacidades cognitivas envolvem a memória, percepção, linguagem, atenção, a capacidade de julgamento e seu comportamento social.

