Exoneração de diretor da Conab responsável por leilão do arroz é confirmada pelo ministro Paulo Teixeira

Nesta terça-feira (25), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou a exoneração de Thiago dos Santos, diretor de Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A decisão ocorre após a anulação do leilão de importação de arroz, devido a problemas detectados no edital do certame.

Em declaração no Palácio do Planalto, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Teixeira afirmou que o governo está substituindo o diretor da Conab. Thiago dos Santos foi uma indicação de Neri Geller, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que também deixou o governo em meio a suspeitas de conflito de interesse relacionadas ao leilão. Uma corretora de grãos envolvida no certame pertence a um ex-assessor parlamentar de Geller na Câmara, que também é sócio do filho do ex-secretário em outra empresa.

A data para a publicação do novo edital para a importação de 1 milhão de toneladas de arroz ainda não foi definida. O objetivo dessa compra pública é garantir o abastecimento e estabilizar os preços do arroz no mercado interno, que registraram um aumento médio de 14%, com picos de até 100% em algumas regiões, após inundações no Rio Grande do Sul em abril e maio deste ano. O estado é responsável por cerca de 70% do arroz consumido no país, e sua produção foi severamente afetada, tanto nas lavouras quanto em armazéns, além de sofrer impactos logísticos.

O leilão da Conab, realizado no dia 6 de maio, foi anulado pelo governo, cancelando a importação de 263,3 mil toneladas de arroz, devido às “fragilidades” no edital. As empresas participantes do leilão são representadas por corretoras e só são reveladas no final do processo.

Um novo edital será lançado, com aprimoramentos nos mecanismos de transparência e segurança jurídica, mas a data para o novo leilão ainda não foi determinada. No total, o governo destinou mais de R$ 7 bilhões para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz.