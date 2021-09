Dr Victor Rassi Gedda – Já ouviu falar em prótese de testículo?

As principais causas de remoção cirúrgica dos testículos são relacionadas a problemas como torção de testicular, câncer, processos infecciosos ou lesão traumática.

Os implantes de próteses testiculares são indicados para homens que não apresentam testículos ou apresentam testículos atrofiados.

É um procedimento cirúrgico rápido e simples. Pode ser feito no momento da remoção cirúrgica do testículo, ou em um segundo momento, como por exemplo crianças que ainda irão apresentar crescimento do testículo contralateral, a fim de atingir um melhor resultado estético em simetria.

Atualmente as próteses são produzidas com silicone cirúrgico que proporcionam uma estética muito próxima do testículo normal. Tem como principal função diminuir o impacto emocional do homem e melhorar sua autoconfiança e qualidade de vida.

