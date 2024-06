Dr João Batista Pinto Goiânia – Mioma e endometriose: quais as semelhanças e diferenças?

O que são Miomas?

São tumores benignos formadas pela multiplicação do miométrio (camada intermediária do útero). Podem variar do tamanho de uma ervilha a uma bola de golfe, ou até maiores. Afetam cerca de 60% das mulheres em idade reprodutiva.

O que é Endometriose?

Afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Ocorre quando o tecido endometrial migra para fora do útero, atingindo ovários, trompas, bexiga, intestino e outros órgãos, causando inflamação.

Semelhanças entre Miomas e Endometriose

Ambas podem causar:

Dor pélvica

Dificuldade para engravidar

Sintomas diferentes:

Endometriose: Dor durante as relações.

Miomas: Aumento do fluxo menstrual, podendo apresentar ciclos hipermenorrágicos.

Apenas um médico da saúde da mulher pode diagnosticar corretamente miomas ou endometriose. Se você tem algum desses sintomas, procure um profissional qualificado para avaliação.

