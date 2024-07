Dr João Batista Pinto – De acordo com estudo, dieta pobre em proteína na gestação aumenta o risco de câncer!

Pesquisas com ratos, realizadas por cientistas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), revelam que filhos de gestantes com dieta pobre em proteínas têm maior risco de desenvolver câncer de próstata na vida adulta.

Em um estudo apoiado pela Fapesp, os pesquisadores identificaram alterações na expressão gênica ligadas ao desequilíbrio hormonal na prole, aumentando o risco da doença.

A dieta pobre em proteínas durante a gestação e amamentação desregula as vias moleculares no desenvolvimento da próstata, comprometendo seu crescimento. Foi também descoberto que essa dieta pobre em proteínas durante a fase embrionária e os primeiros anos de vida alteram a expressão de mais de 700 genes, incluindo o gene ABCG1, relacionado ao câncer de próstata.

Outro estudo mostrou que a desregulação de um micro-RNA específico (micro-RNA-206) está ligada ao aumento do hormônio estrógeno no início da vida. Essa característica comum foi identificada em filhotes de ratas com deficiência proteica durante a gestação e lactação, e está associada ao maior risco de câncer de próstata.

Faça o acompanhamento da sua gravidez com profissional qualificado e cuide da sua alimentação.

