Dr João Batista Goiânia – Saiba o que esperar de cada fase da gestação!

Uma gestação saudável dura cerca de 40 semanas, com início calculado a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual da mulher. A partir deste momento, inicia-se o incrível processo de desenvolvimento do feto.

1° mês

No início, após a fecundação, a célula formada é chamada de zigoto. Depois de uma série de divisões celulares, o zigoto se instala no útero, onde a placenta começa a se formar. Ao final do primeiro mês, o embrião mede entre 0,4 cm e 0,5 cm.

2° mês

O coração do embrião começa a bater rapidamente, atingindo até 150 batimentos por minuto. O sistema nervoso, juntamente com os sistemas digestivo, circulatório e respiratório, começa a se desenvolver. É também nesse período que surgem os primeiros esboços de braços, pernas, olhos, boca e nariz. O embrião pode medir até 4 cm.

3° mês

Começa a formação do esqueleto e dos órgãos internos. Nesta fase, o feto pode medir até 14 cm.

4° mês

O feto, que pode atingir 16 cm, começa a se movimentar, sugar e engolir. Ele também começa a perceber a luz e diferenciar sabores amargos e doces.

5° mês

Surgem os primeiros fios de cabelo, cílios e sobrancelhas. Os órgãos genitais se formam e podem ser identificados pelo ultrassom. O feto agora mede até 25 cm.

6° mês

É marcado pelo reconhecimento de sons externos, especialmente a voz e a respiração da mãe. O feto, que pode chegar a 32 cm.

7° mês

O feto mede entre 35 cm e 40 cm. Seus órgãos internos continuam a se desenvolver, e ele reage a estímulos sonoros externos.

8° mês

Preparando-se para o parto, o bebê, agora com 40 cm a 45 cm, posiciona-se de cabeça para baixo. Seus ossos ficam mais resistentes e os pulmões estão quase totalmente desenvolvidos.

9° mês

Na reta final, o bebê pode chegar a 50 cm. Com os órgãos completamente formados. O nascimento geralmente ocorre em torno da 40ª semana de gestação.

Se você está grávida ou planejando engravidar, agende uma consulta para receber orientações personalizadas e acompanhar o desenvolvimento do seu bebê com o suporte necessário.

Instituto Ana

Dr. João Batista

CRM-GO: 6.095

Cirurgias:

Parto normal e cesárea

Laqueadura

Vasectomia

Histerectomia

Miomectomia

Perineoplastia

Vesícula

Hérnia

Endereço: Avenida Georgeta Duarte, nº 41, Qd. 182, Lt. 09, Cidade Jardim, Goiânia- GO.