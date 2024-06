Complicações Potenciais em Implantes Mamários: Guia de Dr. Reyner Abrantes Stival

Dr. Reyner Abrantes Stival: Conheça os Implantes Mamários

Os implantes mamários são uma opção para quem deseja aumentar ou remodelar os seios. Dr. Reyner Abrantes Stival explica os tipos, formatos, tamanhos e complicações dos implantes.

Tipos de Implantes

Gel de Silicone : Conhecido pela sua consistência natural, é o mais popular.

: Conhecido pela sua consistência natural, é o mais popular. Poliuretano: Oferece maior estabilidade e menor risco de deslocamento.

Formatos de Implantes

Redondos : Proporcionam uma aparência mais cheia e valorizam o colo.

: Proporcionam uma aparência mais cheia e valorizam o colo. Cônicos : Ideais para corrigir mamas caídas, direcionando os seios para frente.

: Ideais para corrigir mamas caídas, direcionando os seios para frente. Gota: Também chamado de anatômico, imita o formato natural dos seios.

Escolha do Tamanho

O tamanho do implante deve ser escolhido com base na anatomia, preferências pessoais e orientação do cirurgião, para complementar sua estrutura corporal.

Complicações Potenciais

As complicações incluem contratura capsular, ruptura e deslocamento do implante. Discutir os riscos com seu cirurgião é essencial antes da cirurgia.

A longevidade dos implantes e a necessidade de possíveis cirurgias futuras devem ser levadas em consideração. Acompanhamento regular e mamografias são recomendados.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

(61) 99863-4308

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.