Como é diagnosticada a embolia pulmonar?

A embolia pulmonar (EP) é uma condição grave causada pela obstrução de uma ou mais artérias pulmonares, geralmente devido a um coágulo sanguíneo que se desloca de outras partes do corpo, como as pernas, até os pulmões. Isso pode reduzir os níveis de oxigênio no sangue e danos a outros órgãos. A EP é mais comum em pessoas com histórico de imobilização, cirurgias recentes, câncer ou uso de hormônios, além de estar associada a casos graves de COVID-19.

Para o diagnóstico, são realizados diversos exames de imagem e laboratoriais. A tomografia computadorizada de tórax é mais eficiente, pois permite visualizar os pulmões em alta resolução e identificar coágulos com rapidez. A angiotomografia das artérias pulmonares é outra técnica importante, pois avalia detalhada dos vasos sanguíneos pulmonares e detecta coágulos.

Além desses, a radiografia de tórax pode ser usada para excluir outras condições, como pneumonias e derrames pleurais, que podem apresentar sintomas semelhantes. Outros exames complementares incluem o ecocardiograma, o eletrocardiograma e o ultrassom das pernas, que ajudam a identificar a origem dos coágulos e os efeitos no coração. Esses métodos de diagnóstico são essenciais para iniciar o tratamento adequado e prevenir complicações fatais.

