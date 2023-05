Clinica Urológica Goiânia – Sabia que mais da metade dos homens nunca foram ao urologista

De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) em parceria com o laboratório Bayer, 51% dos homens entrevistados nunca se consultaram com o urologista. As principais razões para esses homens nunca terem visitado o urologista estão: o medo e a falta de tempo.

Muitos chegaram a afirmar na pesquisa, que o urologista só deveria ser procurado em casos de problemas sexuais, o que não é verdade. O urologista é o médico especialista no diagnóstico e tratamento de doenças no trato geniturinário, que inclui os rins, bexiga, uretra e órgãos reprodutivos masculinos.

Sendo assim, todos homens devem se consultar anualmente com um urologista para prevenir problemas e diagnosticar doenças como por exemplo o câncer de próstata, disfunções urinárias, cálculos renais, entre outras.

Não deixe de cuidar da sua saúde, faça o acompanhamento regular com o urologista.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Clínica Uro Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Robótica, Clínica de Urologia Goiânia, Clínica Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Câncer de Próstata, Exame do Homem Goiânia, Órion Business, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Clínica Urológica Goiânia, Endourologia Goiânia, Nefrectomia Robótica Goiânia, Prostatectomia Robótica Goiânia, Hiperplasia Prostática Goiânia