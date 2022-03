Clínica Urologia Goiânia – Qual a diferença entre Urologista, Nefrologista e Proctologista?

É muito comum recebermos pacientes no consultório com queixas de doenças que não competem ao urologista. Por isso vamos explicar as diferenças de atuação entre Urologista, Nefrologista e Proctologista:

Urologista

É o médico especialista que trata as doenças do trato urinário masculino e feminino como rins, ureteres, bexiga, uretra e adrenais assim como as doenças do aparelho reprodutor masculino que incluem próstata, testículos, epidídimos e pênis.

O urologista também tem papel importante na realização de exames preventivos e check-up para os homens.

Nefrologista

Trata de condições clínicas relacionadas aos rins nas quais não há necessidade de tratamento cirúrgico. Trabalha juntamente com o urologista que realiza o procedimento cirúrgico enquanto o nefrologista faz o acompanhamento clínico desses pacientes.

Proctologista

Trata somente de doenças do aparelho digestivo, cólon, reto e ânus.

Agende sua consulta com o urologista em casos de sintomas relacionados ao trato urinário e problemas no aparelho reprodutor do homem.

