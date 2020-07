Cirurgia robótica no Brasil

No Brasil, a cirurgia robótica teve início em 2008. E atualmente, a urologia, ginecologia e a cirurgia do aparelho digestivo estão entre as especialidades que mais se beneficiam com a cirurgia robótica.

Os recentes avanços na tecnologia da cirurgia robótica, considerada uma evolução da cirurgia minimamente invasiva, proporciona significativas vantagens sobre as cirurgias convencionais.

Um dos robôs mais utilizados principalmente na urologia é o Da Vinci Surgical System. Com ele é possível ampliar a imagem do campo cirúrgico em visão tridimensional, realizar diversos movimentos articulados, permitindo uma melhor qualidade cirúrgica. Outro ponto forte é a preservação dos vasos e nervos essenciais para as funções do organismo, como o controle da urina e a ereção.

Também proporciona aos pacientes: menos dor, trauma e complicações; diminuição do sangramento; melhor recuperação no pós-operatório e retorno mais rápido às atividades normais.

O acesso a cirurgia robótica deve aumentar gradualmente na medicina, na medida em que aumenta o número de médicos capacitados e reduz os custos com a maior oferta de fabricantes de equipamentos.

