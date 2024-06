Cirurgia robótica na urologia inovação e precisão em benefício da saúde

A cirurgia robótica é uma técnica avançada e minimamente invasiva, que consiste no uso de sistemas robóticos para realizar procedimentos cirúrgicos complexos com maior precisão, flexibilidade e controle do que as técnicas convencionais.

Nesse tipo de procedimento, o cirurgião usa controles manuais e pedais para controlar um sistema robótico que comporta os instrumentais cirúrgicos para realizar o procedimento. Os braços robóticos eliminam tremores da mão e permitem movimentos precisos e estáveis, facilitando o procedimento mesmo em áreas difíceis de alcançar.

O sistema também possui uma câmera 3D, que proporciona uma visão ampliada e detalhada da área cirúrgica, permitindo ao cirurgião ver estruturas anatômicas com clareza.

Devido sua segurança e eficácia, a técnica robótica pode ser usada em diversas cirurgias urológicas, incluindo:

Prostatectomia Radical Robótica;

Nefrectomia Robótica;

Cirurgia de Reimplante Ureteral;

Entre outros.

Já as vantagens da aplicação da cirurgia robótica na urologia incluem:

Permite movimentos precisos e estáveis, essenciais em cirurgias delicadas como a prostatectomia radical;

As incisões são pequenas e resultam em menos dor, menor perda de sangue e cicatrização mais rápida;

A câmera 3D de alta definição proporciona uma visão ampliada e clara do campo cirúrgico;

Menor risco de infecção e complicações pós-operatórias;

Tempo de recuperação mais curto e retorno mais rápido às atividades normais.

A cirurgia robótica é amplamente usada para melhorar os resultados cirúrgicos e proporcionar aos pacientes uma recuperação mais rápida e menos dolorosa. Entre em contato conosco e saiba mais sobre esse procedimento!

