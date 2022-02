Cirurgia Robótica Goiânia – Quando a cirurgia robótica é indicada para câncer de próstata?

A cirurgia robótica tem sido considerada uma das melhores opções de tratamento para o câncer de próstata.

A sua indicação só não é feita quando o câncer já avançou para outras partes do corpo, isto é, progrediu para a fase de metástase.

Vários estudos realizados nos últimos anos, reforçam a eficiência da cirurgia robótica. Os braços robóticos permitem maior precisão e recursos técnicos ao cirurgião, e a visão 3D proporciona visualização máxima e em alta definição das estruturas, possibilitando sua preservação. Com isso o paciente tem menores chances de complicações de incontinência urinária e de disfunção erétil.

Além disso, a cirurgia robótica por ser menos invasiva, diminui as chances de sangramento, de dor pós-operatória contribuindo para uma recuperação mais rápida do paciente, possibilitando retorno precoce às atividades.

Meus pacientes já podem contar com mais essa opção nos seus tratamentos aqui no Hospital Albert Einstein de Goiânia, localizado no Órion.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

