Cirurgia Plástica Goiânia – Tudo sobre lifting facial

O Lifting Facial conhecido também como Ritidoplastia é uma cirurgia plástica que tem como objetivo principal recuperar a jovialidade do paciente, diminuindo as rugas do rosto e pescoço, removendo o excesso de gordura e reduzindo a flacidez.

Essa cirurgia de rejuvenescimento pode ser realizada através de diferentes técnicas e, de acordo com a região operada, recebe diferentes nomes.

Alguns deles são:

Minilifting: pode ser realizada em diferentes regiões do rosto, é indicada para pacientes com pouca flacidez ou gordura;

Temporal: focada na região do supercílio;

Frontal: focada em corrigir as rugas na região da testa;

Cervicofacial: combina o tratamento do rosto e do pescoço.

A cicatriz e pós-operatório irão depender da técnica aplicada, mas, de forma geral, após cerca de 2 a 3 semanas será possível começar a retomar as atividades diárias e a recuperação completa se dá ao final de 4 meses, garantindo uma aparência natural e muito mais jovem.

Quer saber mais sobre o Lifting Facial, agende sua avaliação!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Acesse o site: https://drdavidsantana.com.br/

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

Dr. David Santana, Cirurgião plástico Goiânia, Clínica de Cirurgia Plástica Goiânia, Melhor Cirurgião Plástico Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Cirurgião Plástico Goiás, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulínica Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Lifting Facial Goiânia, Lipo de Papada Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Abdominoplastia 360 Goiânia, Branquiplastia Goiânia, Cirurgia Pós Bariátrica Goiânia, Ginecomastia Goiânia, Lifting Crural Goiânia, Lipoaspiração Goiânia, Lipo Hd Goiânia, Lipo MD Goiânia, Lipo Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Mamoplastia de Aumento Goiânia, Mamoplastia Redutora Goiânia, Mastopexia Goiânia, Miniabdominoplastia Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Implante de silicone Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Otoplastia Goiânia, Cirurgia de orelha de abano Goiânia, Cirurgia de nariz Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Toxina botulínica Goiânia, Preenchimento facial Goiânia, Lifting facial Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento ácido hialurônico Goiânia, Ninfoplastia Goiânia, cirurgia íntima Goiânia