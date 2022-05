Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Qual a indicação da Ultrassonografia de mamas?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: O Ultrassom de Mamas geralmente é indicado para o rastreio de possíveis alterações mamárias. Ele também é um exame importante realizado no check up anual com o médico ginecologista.

Através do exame é possível identificar de forma precoce alterações como nódulos, cistos, secreções nos mamilos, espessamento do tecido mamário, entre outras.

Vale lembrar: o ultrassom de mamas auxilia na detecção do câncer de mama, mas não substitui a Mamografia (principal exame para a prevenção do câncer de mama).

E você já fez ultrassonografia de mamas? Converse com seu médico de confiança e não deixe de cuidar da sua saúde!

