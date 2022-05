Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Para que serve a ultrassonografia do abdome total?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: É um exame que utiliza sons de alta frequência (ultrassons) para gerar imagens detalhadas de órgãos e estruturas presentes no abdome. É muito utilizado para avaliar sintoma ou suspeita no abdome. O exame permite visualizar órgãos internos, como fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins e bexiga.

O ultrassom de abdome total pode auxiliar nos diagnósticos de diversas patologias como:

Tumores, cistos, nódulos ou massas no abdome;

Cálculos e cistos nos rins;

Cálculos e pólipos na vesícula biliar;

Apendicite;

Pancreatite;

Esteatose hepática;

Aneurismas da aorta

Cistos, miomas e tumores de útero e ovário em mulheres;

Síndromes, doenças e malformações fetais durante a gestação.

Câncer e outras alterações na próstata.

Para fazer o exame é necessário fazer o preparo que consiste em:

Beber de 4 a 6 copos de água antes do exame, para que a bexiga esteja cheia no momento do exame melhorando a visualização.

Jejum de pelo menos 6 a 8 horas é para a avaliação da vesícula biliar que deve estar cheia e também para diminuir a quantidade de gases no intestino, o que pode dificultar a visualização do interior do abdome. Evitar bebidas alcoólicas, frituras, lacticínios e alimentos que produzam gases na véspera do exame.

Ingerir 60 gotas de Dimeticona ou Luftal duas horas antes do exame, para reduzir os gases intestinais e facilitar a visualização do exame.

Faça a Ultrassonografia do abdome total com conforto no Centro de Imagem Aparecida de Goiânia.

