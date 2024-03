Casa de idosos Goiânia – Quais os 5 principais vilões para o cérebro?

A importância de cuidar da saúde do cérebro já é bastante difundida, principalmente para assegurar uma terceira idade ativa e com mais qualidade de vida. Contudo, existem alguns problemas que as pessoas sequer imaginam que podem fazer mal para a saúde desse órgão tão importante. Confira a seguir quais são eles:

Sedentarismo : associado à hipertensão arterial, maior risco de doenças cerebrovasculares e maior ocorrência de demência vascular;

: associado à hipertensão arterial, maior risco de doenças cerebrovasculares e maior ocorrência de demência vascular; Distúrbios de sono : a falta de descanso prejudica as funções mentais;

: a falta de descanso prejudica as funções mentais; Educação deficiente : poucos estímulos dificultam a formação de memórias e podem causar atrofia das áreas menos utilizadas do cérebro;

: poucos estímulos dificultam a formação de memórias e podem causar atrofia das áreas menos utilizadas do cérebro; Má alimentação : a falta de nutrientes adequados prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso e funções cerebrais;

: a falta de nutrientes adequados prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso e funções cerebrais; Solidão: a falta de interação também significa a falta de estímulos. Por isso, a solidão pode ser considerada uma grande privação para o cérebro.

Cuide da sua saúde cerebral!

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Visite nosso site: https://residenzaonline.com.br

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233