Casa de idosos Goiânia – Como lidar com a conflito de gerações?

O mundo muda muito rapidamente, com isso, não é incomum que idosos sintam dificuldades para se adaptar aos hábitos, costumes e estilo de vida das novas gerações. Se por um lado se acostumar à “modernidade” pode ser um desafio para aqueles na terceira idade, por outro, entender hábitos considerados “antiquados” também é difícil para os mais novos.

Mas afinal, como lidar com o conflito de gerações da melhor forma possível para garantir uma boa convivência? Confira a seguir algumas dicas para lidar com as diferenças de maneira construtiva, com empatia e comunicação aberta:

Demonstre interesse genuíno pelo ponto de vista dos idosos;

Respeite a experiência dos idosos, valorizando suas perspectivas e histórias;

Identifique pontos em comum, como interesses e valores compartilhados entre as gerações;

Pratique a empatia, colocando-se no lugar do idoso e sendo tolerante com as diferenças de opinião;

Reconheça e valorize as contribuições significativas dos idosos para a sociedade.

