Nutrologia Goiânia – Diga adeus as celulites com a remodelação glútea!

Se você está insatisfeita com as celulites do bumbum, a remodelação glútea com ácido hialurônico é uma excelente opção. Ao contrário de procedimentos invasivos, esse método não requer cirurgia.

O procedimento feito com aplicação injetável de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno preenche áreas estratégicas comprometidas pela celulite, promovendo um aspecto uniforme, suavizando e melhorando a textura da pele. Além de garantir uma aparência rejuvenescida, destaca-se pela segurança e rápida recuperação.

Diga adeus às celulites com essa abordagem moderna e aumente sua autoestima.

Consulte um especialista para explorar os benefícios da remodelação glútea.

Dr. José Paulo Marques

Especialista em Nutrologia

CRM-GO 23.431

WhatsApp: (62) 99115-0502

Endereço: Av. 136, N° 761, Edifício Nasa Business Style, Sala B14, Goiânia, Go.