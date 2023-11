Nutrologia Goiânia – A remodelação glútea é uma cirurgia?

Não, diferentemente das intervenções cirúrgicas tradicionais, a remodelação glútea é um procedimento simples realizado no próprio consultório que permite remodelar, aumentar, preencher ou levantar a superfície, utilizando ácido hialurônico.

A remodelação dos glúteos é feita sem cortes, com a aplicação injetável do ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno. A técnica diminui a flacidez, melhora a forma e a sustentação do bumbum, deixando mais harmônico e bonito.

Ao ser realizada por especialistas, os pacientes embarcam em uma jornada personalizada de transformação. Cada procedimento é adaptado às necessidades e desejos individuais, levando em consideração não apenas a estética, mas também a saúde e o bem-estar geral do paciente.

Quem deixar seu bumbum bonito? Entre em contato para saber mais sobre esta inovação!

