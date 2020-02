Walmart vê desaceleração no crescimento das vendas on-line após trimestre de férias sem brilho

Walmart Inc ( WMT.N ) previsão de desaceleração do crescimento das vendas on-line para o ano depois de perder as expectativas de Wall Street para as vendas trimestrais e lucro, ferido por uma temporada de férias mais curto e menor demanda por vestuário, brinquedos e eletrônicos.

As vendas em suas lojas nos EUA abertas há pelo menos um ano aumentaram 1,9%, excluindo o combustível, no quarto trimestre encerrado em 31 de janeiro, bem abaixo da estimativa média dos analistas de 2,35%.

O Walmart disse que espera que as vendas online cresçam cerca de 30% no ano fiscal de 2021, abaixo do crescimento de 37% do ano passado. No trimestre de férias, a empresa registrou um aumento de 35%, o mais lento em quase dois anos.

A previsão para o ano inteiro exclui qualquer efeito financeiro potencial do surto de coronavírus na China, informou a empresa.

“Começamos e terminamos o trimestre com impulso, enquanto as vendas que antecederam o Natal em nossas lojas nos EUA eram um pouco mais fracas do que o esperado”, disse o CEO Doug McMillon em comunicado.

O lucro ajustado por ação aumentou para US $ 1,38 por ação, mas perdeu a estimativa média de US $ 1,43 por ação.

A receita total aumentou 2,1%, para US $ 141,67 bilhões, perdendo a estimativa de US $ 142,49 bilhões.