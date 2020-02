Você tem disfunção erétil? Conheça as causas e tratamentos

A disfunção erétil é a incapacidade do homem de obter e manter uma ereção do pênis suficiente para possibilitar uma atividade sexual satisfatória. Para ser considerada disfunção erétil é necessário que o homem não consiga ter uma ereção adequada com uma certa frequência.

As causas da disfunção erétil são variadas, podendo estar relacionadas a:

– Problemas circulatórios: doenças que dificultam a circulação sanguínea do pênis e prejudicam a ereção. Entre elas temos as doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, cirurgias prévias na pelve e realização prévia de radioterapia.

– Neurológicas: até 20% dos casos de disfunção erétil são causadas por doenças degenerativas (esclerose múltipla, doença de Parkinson), acidente vascular cerebral, etc.

– Anatômicas: alterações anatômicas do pênis como exemplo a doença de Peyronie.

-Disfunção hormonal: a deficiência de testosterona provoca alterações da libido que influencia diretamente na ereção. Outras condições podem estar relacionadas como hipertireoidismo, hipotireoidismo, hiperprolactinemia, entre outras.

–Drogas: diversos medicamentos como anti-hipertensivos, antidepressivos, antipsicóticos e uso de drogas como álcool, heroína, cocaína entre outras.

– Psicológicas: problemas de ansiedade, depressão e estresse geralmente afetam mais a população adulta-jovem, por diminuírem diretamente a libido.

Independente da causa, é imprescindível a todos os homens fazer mudanças do estilo de vida como não fumar, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, manter uma alimentação saudável, praticar atividade física. O tratamento irá depender da causa e se divide em não farmacológico (aconselhamento psicológico ou psiquiátrico), farmacológico (medicamentos que induzem a ereção) e cirúrgico (próteses penianas).

Disfunção erétil tem tratamento, agende sua consulta com o urologista!

