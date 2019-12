Você tem desvio de septo e está insatisfeito com a estética do nariz, a Rinosseptoplastia é a solução

A Rinosseptoplastia é a cirurgia indicada para a correção do desvio de septo, ou seja, a parte funcional do nariz e também a estética. Afinal, se há a possibilidade de melhorar tanto a respiração do nariz quanto a estética, por que não fazer tudo em uma única cirurgia?

Foi com esse objetivo que surgiu a Rinosseptoplastia que é a associação da Rinoplastia com a cirurgia de septo nasal, a Septoplastia.

O septo nasal é formado por cartilagem e osso e separa as duas narinas. O desvio de septo é justamente quando essa parede está torta ou deformada, obstruindo a passagem do ar. Esse é o principal sinal para o médico indicar a cirurgia nasal.

Para confirmar se existe o desvio de septo, o médico solicita alguns exames detalhados, como tomografia e raios-X dos ossos da face já que há alguns casos de um desvio de septo, mas sem acometimento estético perceptível.

Em casos de desvio bem acentuado ocorre a obstrução completa das vias nasais, prejudicando a respiração e causando sensação de cansaço e falta de ar em atividades simples como correr, fazer exercícios ou dormir.

Por isso, se você sofre com problema respiratório e também está insatisfeito com a aparência do seu nariz, então procure um médico otorrinolaringologista para verificar se você tem desvio de septo.

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3212-2810

Whatsapp: (62) 99355-8165

E-mail: [email protected]

Visite nosso site: http://robertoliveira.com.br

Endereço: Órion – Business & Health Complex – Av. Mutirão, nº 2653,

Sala C 3103 – St. Marista, Goiânia, Goiás

Sobre o Dr. Roberto Oliveira

– CRM-GO 10341

– RQE 6202

– Otorrinolaringologista / Cirurgia Cérvico-Facial

– Membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico Facial;

– Membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica e Reconstrutora da Face;

– Academia Brasileira de Estética;

– Membro da International Federation of Facial Plastic and Reconstructive Surgery Society.

Procedimentos Cirúrgicos:

Rinoplastia

Blefaroplastia

Frontoplastia

Lifting Facial com ou sem Lipoenxertia

Mentoplastia

Otoplastia

Procedimentos Estéticos:

Toxina Botulínica

Preenchimento com Ácido Hialurônico e outros volumizadores e estimuladores de colágeno como Sculptra, Radiesse e Élanssé, Skinbooster

Peeling

Microagulhamento

Lifting com fios de sustentação (Silhouette Soft)

Infusion Lift

Luz Pulsada