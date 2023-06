Cirurgia Plástica Goiânia – Segurança em cirurgia plástica: quais são os critérios?

Os cuidados na cirurgia plástica são essenciais para os resultados serem satisfatórios. No entanto, existem alguns fatores que devem ser considerados para garantir a segurança do procedimento.

Inicialmente, é fundamental escolher um cirurgião plástico com habilitação e experiência na área. Além disso, a comunicação entre o médico e o paciente deve ser clara e objetiva a respeito de possíveis riscos, preocupações e expectativas, facilitando a tomada de decisões em conjunto.

Outra medida a ser considerada é a realização de um check up completo do paciente antes do procedimento, incluindo avaliação geral e exames laboratoriais. É necessário diagnosticar e tratar quaisquer problemas de saúde preexistentes que proporcionem riscos.

Na cirurgia, a equipe médica deve ter atenção especial com a infraestrutura, além de esterilização e higiene do espaço e dos materiais, garantindo a proteção contra possíveis infecções. Contudo, vale reforçar que para a recuperação ser rápida, o paciente deve seguir todas as recomendações pós-cirúrgicas e manter o acompanhamento médico comparecendo em consultas regularmente.

