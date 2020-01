Uma guerra por procuração entre os EUA e o Irã acabou de se aproximar

Para o governo iraquiano, é um pesadelo: uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e o Irã em um país já destruído por protestos, paralisado por paralisia política e ameaçado por terrorismo renovado. Mas essa guerra chegou um passo mais perto com os ataques aéreos dos EUA no domingo contra uma milícia pró-iraniana no Iraque.

O alvo dos ataques aéreos dos EUA é um grupo chamado Kataib Hezbollah, uma das milícias xiitas mais radicais do Iraque, com ligações estreitas aos guardas revolucionários iranianos. As autoridades americanas o consideram responsável por um número crescente de ataques com foguetes contra instalações americanas no Iraque. A morte de um empreiteiro americano em um desses ataques na semana passada foi a gota d’água para o governo Trump.

Na segunda-feira, o grande aiatolá Ali al Sistani, clérigo xiita eminente do Iraque, exigiu uma ação do governo “para não fazer do Iraque uma arena para o acerto de contas regionais e internacionais”. Mas esse acordo agora está ganhando ritmo.

O Hezbollah Kataib é militante antiamericano. Em 2017 e 2018, seus combatentes na Síria tentaram atacar a guarnição apoiada pelos EUA em al-Tanf, na fronteira com o Iraque. No início deste mês, ostentava o fracasso do “eixo do mal sino-americano-sionista”.

Ele forneceu centenas de combatentes ao regime de Assad na Síria – parte de um esforço iraniano mais amplo para ajudar a acabar com a insurgência lá – e é um elemento importante nos esforços iranianos para estender sua influência pelo norte do Iraque e para a Síria. Os ataques dos EUA, principalmente, foram contra alvos ao longo da rota principal entre o Irã e a Síria.

Nos últimos meses, o Kataib Hezbollah intensificou os ataques às instalações dos EUA no Iraque, em consonância com a ampla campanha de resistência do Irã contra a reimposição de sanções pelos EUA. Para começar, esses ataques não foram mais do que irritantes – a maioria dos foguetes caiu inofensivamente a alguma distância das forças americanas. Mas o alcance e a potência dos ataques aumentaram e eles se tornaram mais precisos. Em um ataque em novembro, 17 foguetes foram lançados em uma base ao sul de Mosul.

No início deste mês, autoridades dos EUA disseram que a complexidade e o volume dos ataques estavam aumentando e arriscavam uma escalada não intencional. O New York Times informou que o Irã também construiu um arsenal de mísseis balísticos de curto alcance dentro do Iraque.

Para o governo iraquiano, o confronto entre os EUA e a milícia pró-iraniana acrescenta outra fonte de instabilidade em um país já em crise. Os protestos populares desde outubro colocaram jovens iraquianos fartos da corrupção e da falta de oportunidade contra as forças de segurança e milícias como Kata’ib, acusadas de algumas das ações mais duras contra manifestantes. Os EUA já sancionaram uma importante autoridade do Kataib Hezbollah por violações dos direitos humanos. Pelo menos 485 pessoas foram mortas desde que os protestos eclodiram e pelo menos 27.000 pessoas foram feridas, segundo o Alto Comissariado Independente para os Direitos Humanos do Iraque.

A agitação enfraqueceu ainda mais uma economia já frágil e provocou um colapso político. O primeiro-ministro Adil Abdul-Mahdi renunciou, mas ainda não surgiu nenhum candidato a consenso para substituí-lo. Dois prazos constitucionais para nomear um sucessor chegaram e se foram.

Em muitos lugares, os protestos assumiram um sabor anti-iraniano, com o consulado iraniano na cidade de Najaf incendiado no mês passado.

O presidente iraquiano Barham Salih, um curdo, ameaçou na semana passada desistir “para evitar mais derramamento de sangue e proteger a paz civil”, em vez de aprovar um candidato ao primeiro-ministro considerado pró-iraniano. Milhares de manifestantes, que estão exigindo novas eleições e o fim do domínio dos blocos políticos existentes, saíram às ruas em apoio à posição de Salih.

Mas o Irã investiu pesadamente no aprofundamento de sua influência em um arco do Iraque, da Síria ao Líbano e não desistirá de seus ganhos estratégicos sem lutar, mesmo que as sanções dos EUA tornem difícil o seu expansionismo.

O impasse político em Bagdá está começando a parecer uma luta entre grupos xiitas pró-iranianos e nacionalistas iraquianos. E os ataques aéreos encorajarão os blocos pró-iranianos no parlamento a pressionar novamente pela expulsão das forças americanas do Iraque.

A última vez que eles saíram, no final de 2011, o ISIS aproveitou ao máximo. Os remanescentes do grupo agora podem estar saboreando uma nova oportunidade. Eles estão se reagrupando nas províncias ao norte de Bagdá. Houve um aumento constante de emboscadas, ataques a bomba e assassinatos reivindicados pelo grupo na segunda metade deste ano.

Uma guerra por procuração entre as forças dos EUA e grupos pró-iranianos que estão vinculados às forças armadas iraquianas dificultaria as operações de combate ao terrorismo – a mesma razão pela qual os EUA ainda têm 5.000 soldados no Iraque – mais difíceis.

A retórica sugere que os ataques aéreos dos EUA não ficarão sem resposta. O Irã disse que os EUA “devem aceitar a responsabilidade pelas consequências dos ataques ilegais”. O Hezbollah Kataib pediu “uma nova fase de orgulho e honra, uma fase para expulsar o brutal inimigo americano de nossa terra santa”.

Em novembro, o alto comandante militar dos EUA na região, general Kenneth McKenzie, disse que o Irã estava tentando “quebrar a campanha” das sanções americanas por meio de ataques projetados para provocar uma resposta militar americana. Se for esse o caso, Teerã pode ter tido sucesso.