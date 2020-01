Tontura pode ser sintoma de labirintite

Labirintite é uma doença que pode comprometer o equilíbrio e a audição. Isso porque afeta o labirinto e suas estruturas responsáveis pela audição (cóclea) e pelo equilíbrio (vestíbulo).

As causas podem ser diversas, mas as principais são as infecções e inflamações do labirinto, localizado na parte mais interna do ouvido. A doença também pode ser causada por tumores, doenças neurológicas, alterações genéticas, alergias e uso de alguns medicamentos.

Entre os sintomas mais comum da labirintite estão a tontura; náuseas e vômito; sudorese; alterações gastrointestinais; perda da audição; desequilíbrio; zumbidos no ouvido; audição diminuída; queda de cabelo.

A doença acomete principalmente pessoas a partir dos 40 anos e em consequência de alterações metabólicas. Tem como fatores de risco a hipoglicemia, diabetes, hipertensão, otites, uso de álcool, fumo, café e de certos medicamentos.

A labirintite pode ser tratada pelo clínico geral que indicará o melhor tratamento de acordo com a causa da doença.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos diversas especialidades

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológico

-Outros

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás.

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520