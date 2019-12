Sonolência excessiva pode ser sintoma de narcolepsia

Sentir sono durante o dia após privação de sono ou sono de pouca qualidade é bastante comum. Porém, quando se tem muita sonolência, mesmo quando a qualidade e a quantidade de sono durante a noite foram satisfatórias, pode ser sinal de uma doença rara, a narcolepsia, que afeta entre 2 a 18 pessoas a cada 10 mil habitantes no mundo.

As causas da doença são desconhecidas, porém a genética e processos inflamatórios podem ser os principais fatores de risco.

A narcolepsia tem como causa a baixa produção do neurotransmissor hipocretina que auxilia na manutenção da vigília e pode ser classificada em dois tipos. A narcolepsia tipo 1 apresenta níveis baixos da hipocretina no líquor, líquido que recobre o cérebro. Já na narcolepsia tipo 2, a causa ainda não está definida, já que o indivíduo apresenta quantidades normais de hipocretina, apesar da sonolência excessiva.

Essa doença é mais comum em pessoas jovens e costuma aparecer ainda na adolescência aos 15 anos de idade, ou mais tarde, por volta dos 35 anos, e afeta tanto homens quanto mulheres.

Sintomas da narcolepsia

O principal sintoma da narcolepsia é a sonolência excessiva. Outros sintomas comuns são a fragmentação do sono, com vários despertares, alucinações próximas ao horário de dormir ou ao acordar e a paralisia do sono. Na paralisia ocorre a incapacidade de se mover ou falar na transição vigília-sono ou sono-vigília, ou seja, ao iniciar o sono ou quando despertar.

Outro sintoma que é específico da doença é a cataplexia, caracterizada por uma fraqueza muscular transitória que pode acometer, afetar apenas uma parte do corpo ou o corpo inteiro causando a queda da pessoa ao solo. Geralmente a cataplexia é desencadeada por uma forte reação emocional negativa como medo, raiva, estresse, e também positiva, como excitação, alegria, felicidade. Este tipo de Narcolepsia é a tipo I, mas também existe a tipo II, que é a forma clínica da narcolepsia sem cataplexia.

O diagnóstico da narcolepsia é confirmado através da polissonografia seguida do exame chamado teste das latências múltiplas do sono. Esse exame é realizado de 1 hora e meia a 3 horas após a realização da polissonografia noturna e consiste no registro de 5 oportunidades de cochilar durante o dia, com intervalo de 2 horas entre cada cochilo. A avaliação positiva ocorre se a média das latências ao sono for menor que 8 minutos e se existir pelo menos 2 cochilos em sono REM (SOREMP).

A doença não tem cura e o tratamento se baseia no uso de estimulantes, que agem sobre a sonolência diurna, associados a antidepressivos, que melhoram a cataplexia, a paralisia do sono e as alucinações.

A narcolepsia se não tratada pode resultar em comprometimento funcional relevante para o indivíduo, resultando em impacto social, profissional e até isolamento afetivo, além de aumentar o risco de acidentes graves devido à sonolência excessiva.

