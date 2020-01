Sexo sem preservativo pode causar uretrites

O sexo desprotegido pode causar várias doenças, entre elas a uretrite que é uma inflamação ou infecção da uretra. As mais comuns são as uretrites infecciosas sexualmente transmitidas, classificadas em gonocócicas e não gonocócicas. As gonocócicas são causadas pela Neisseria gonorrheae e apresentam sintomas mais agressivos. As uretrites não gonocócicas são causadas por Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, etc. A infecção pela clamídia tem sintomas discretos ou pode ser silenciosa.

Nos homens, as uretrites podem causar a presença de secreção uretral, sangue na urina e/ou no sêmen, micção frequente e urgente, coceira, sensibilidade ou inchaço do pênis e dor na relação sexual ou na ejaculação. Nas mulheres, os sintomas são: dor abdominal, ardor ao urinar, febre e calafrios, micção frequente e urgente, dor pélvica e secreção vaginal.

Além do desconforto as uretrites podem ter como consequência infecção de outros órgãos do aparelho genital e urinário como testículos, epidídimos (epididimite), próstata (prostatite).

A melhor forma de se prevenir das uretrites é através do uso de preservativo nas relações sexuais.

