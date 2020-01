Sangue na urina é normal?

Não. A presença de sangue na urina chamada de hematúria geralmente causa grande preocupação nos pacientes. Isso por que uma urina avermelhada ou com coloração escura costuma indicar algum problema no sistema geniturinário.

A hematúria pode não ser percebida pelo paciente e ser detectada somente no exame da urina. Pode ter origem em parte do trato urinário, desde os rins, ureter, bexiga, próstata até a uretra. Entre as principais causas de sangramento urinário temos:

-Câncer renal;

-Câncer de bexiga;

-Câncer de próstata;

-Cálculo renal;

-Infecção urinária;

-Hiperplasia benigna da próstata;

-Glomerulonefrite;

-Anemia falciforme;

-Doença policística renal;

-Outros.

Em caso de sangue na urina procure um urologista para o diagnóstico.

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3096-3200

Whatsapp: (62) 98210-7233

Visite nosso site: https://drvictorgedda.com.br/

Endereço: Hospital do Rim, Alameda das Rosas, N°2041, Setor Oeste, Goiânia, Goiás. Cep: 74125-010

Dr. Victor Rassi Gedda

– Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica