Saiba o que é Síndrome do Ovário Policístico

A Síndrome do Ovário Policístico é uma das condições clínicas mais comuns dentre as disfunções endócrinas que afetam mulheres em idade reprodutiva. Alguns dos principais achados da doença são: menstruação irregular, alta produção do hormônio masculino (testosterona), crescimento excessivo de pelo, acne, ganho de peso, problemas de infertilidade e presença de múltiplos cistos vistos na ultrassonografia.

O fluxo menstrual irregular deve ser investigado, já que a Síndrome do Ovário Policístico está presente em 85% das jovens com este sintoma. Além disso, a doença está associada ao maior risco de desenvolvimento do câncer de endométrio (parede interna do útero), ataque cardíaco e diabetes.

Geralmente o tratamento proposto se baseia no uso de anticoncepcionais orais e mudança do estilo de vida, porém existem outros medicamentos que também podem ser utilizados, como a metformina e espironolactona.

