Quando fazer o exame preventivo de câncer de próstata?

Considerado o 2º câncer mais frequente entre os homens após os tumores de pele (não-melanoma), o câncer de próstata atinge principalmente homens acima de 50 anos de idade. O exame preventivo deve ser realizado anualmente pelo urologista, a partir dos 50 anos de idade. E nos casos de homem de raça negra ou com histórico familiar a prevenção deve ser realizada a partir dos 45 anos.

A prevenção é feita através do exame preventivo que engloba exame de sangue PSA e toque retal. O exame de PSA analisa a quantidade de uma glicoproteína específica da próstata. O nível do PSA será considerado em função de vários fatores como alteração do tamanho da próstata, idade e presença de nódulos ou inflamação na glândula.

A confirmação do diagnóstico de câncer de próstata é feita através da biópsia da próstata guiada por ultrassonografia. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tem chance de aproximadamente 90% de cura.

