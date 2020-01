Quando consultar com o cardiologista?

Homens a partir dos 45 anos e mulheres a partir dos 50 sem histórico de problemas no coração devem fazer consultas anuais com o cardiologista. No entanto, no caso de história de problemas cardíacos na família, a idade cai para 30 anos para os homens e 40 para as mulheres.

Existem alguns sintomas que emitem sinal de alerta quando o assunto é doença cardíaca.

-Falta de ar ao fazer esforço ou realizar exercícios físicos;

-Dores no peito;

-Cansaço excessivo e fora do normal;

-Batimentos cardíacos acelerados, descompassados ou palpitações;

-Desmaios frequentes;

-Pele com coloração azulada, principalmente nas extremidades, como os dedos;

-Dores de cabeça sem razão aparente.

Na presença de um ou mais sintomas procure o cardiologista que é especialista no diagnóstico e tratamento das doenças do coração. Proteja sua saúde!

