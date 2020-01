Quando a criança deve consultar com o urologista?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma das doenças mais frequentes em crianças é a infecção no trato urinário (ITU), com alta prevalência em lactantes (crianças que ainda mamam ou que estão com 24 meses). Por isso, é importante que os responsáveis fiquem alertas aos sintomas, já que o diagnóstico precoce auxilia na prevenção e minimizar a progressão da ITU. Caso as doenças no trato urinário não sejam tratadas elas podem evoluir para insuficiência renal crônica e, até mesmo, problemas como a hipertensão.

Os sintomas nas crianças menores são inespecíficos, sendo a febre o sinal mais comum. Após os dois anos de idade, são mais comuns as doenças no trato urinário inferior e os sinais mais frequentes podem ser:

– Incômodo ao urinar

– Urinar com mais frequência;

– Bexiga hiperativa;

– Enurese ou urinar enquanto dorme (mesmo apresentando controle esfincteriano prévio);

Procure um urologista se a criança apresentar dificuldade ou dor para urinar, pois são as primeiras manifestações de problemas no trato urinário.

