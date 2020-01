Preenchimentos com ácido hialurônico

O envelhecimento facial provoca a degradação e diminuição da síntese de ácido hialurônico e como consequência leva a perda de elasticidade e flexibilidade. Na busca por retardar ou minimizar o envelhecimento cutâneo através de opções não cirúrgicas, surgiu um novo conceito de beleza: a harmonização facial, também chamado de rejuvenescimento volumétrico, cuja técnica estaria diretamente relacionada ao uso de preenchedores dérmicos que promovem o aumento volumétrico, restauração dos contornos faciais e equilíbrio simétrico.

Os recursos minimamente invasivos, entre eles o Ácido Hialurônico, um preenchedor dérmico que tem sido amplamente empregado para atender essa nova demanda. Dentre as características do Ácido Hialurônico a que mais se destaca é a alta atividade higroscópica, o qual confere volume, sustentação, hidratação e elasticidade à pele, corrigindo rugas e assimetrias e promovendo harmonização dos contornos faciais.

As técnicas volumizadoras e bioestimuladoras são as mais aplicadas com o AH, a primeira age através da reposição de volume perdido em regiões estratégicas da face e a segunda, promove o estímulo da produção de colágeno e elastina que hidrata e restaura a pele, alcançando um efeito antienvelhecimento.

