Preenchimento com Hidroxiapatita de Cálcio promove o efeito lift

A Hidroxiapatita de cálcio é um preenchedor composto por microesferas de CaHA. Além de ser biocompatível e biodegradável as partículas de Hidroxiapatita de cálcio apresentam diversas propriedades que favorecem a pele.

Além do efeito de preenchimento imediato, a Hidroxiapatita de cálcio promove alto poder de lift e volume tecidual. Favorece a estimulação de colágeno, promovendo a firmeza e elasticidade da pele. Outro benefício é a longa duração do seu efeito que pode chegar a dois anos.

O preenchimento com Hidroxiapatita de Cálcio é realizado com anestesia local de forma subcutânea. É indicação para corrigir perda de volume facial, amenizar rugas e marcas de expressão moderadas e graves no rosto como o sulco nasogeniano, mais conhecido como bigode chinês e rugas de marionete. Além disso, o preenchimento com Hidroxiapatita de Cálcio pode ser utilizado no preenchimento de olheiras e sulcos profundos abaixo dos olhos.

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia