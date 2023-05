Nutrólogo Goiânia – Você conhece os benefícios da reposição hormonal na menopausa?

A menopausa representa o fim dos ciclos menstruais devido a diminuição na produção de hormônios. Em algumas mulheres a menopausa pode não ser percebida, porém em outras pode causar inúmeros sintomas como ondas de calor (fogachos), alterações do sono, fadiga, depressão, variação de humor, falta de memória, ressecamento vaginal, entre outras.

A diminuição do estrogênio natural na menopausa ocasiona maior predisposição a cardiopatias, câncer, secura vaginal, osteoporose, hipertensão arterial, ganho de peso, acúmulo de gordura corporal e diabetes. Mas para que seja feita da forma correta cada caso deve ser criteriosamente avaliado, clinicamente e com exames complementares, para que seja definido as indicações ou as contraindicações.

A reposição hormonal é individualizada e tem como objetivo repor especialmente três hormônios, o estrogênio, a testosterona e a progesterona. Nem sempre será necessário a associação destes, por isso que cada caso deve ser analisado e individualizado pelo médico que o prescreve. Atualmente a reposição hormonal na menopausa tem como opção ser realizada com implantes hormonais subcutâneos absorvíveis. Como vantagem eles apresentam a comodidade de fazer um único procedimento com duração média de 6 meses, liberação constante proporcionando algo muito mais fisiológico, mais eficaz, com menos oscilação de sintomas e reduzindo as chances de efeitos colaterais

A hormonologia é extremamente complexa e por isso deve ser prescrita e acompanhada por médico capacitado no assunto. Sua menopausa não precisa ser um fardo em sua vida.

Agende sua consulta!

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

Dr Jacob Facuri, Goiânia, Goiás, Hipertrofia Goiânia, Implantes hormonais Goiânia, Implantes não hormonais Goiânia, Imprensa, Medicina Funcional Goiânia, Medicina Integrativa Goiânia, Notícias, Nutrologia Goiânia, Nutrólogo Goiânia, Reposição hormonal Goiânia, Reposição testosterona Goiânia, Saúde, Tratamento colesterol Goiânia, Tratamento de TPM Goiânia, Tratamento diabetes Goiânia, Tratamento doenças metabólicas Goiânia, Tratamento endometriose Goiânia, Tratamento menopausa Goiânia,