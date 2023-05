Nutrólogia Goiânia – Você conhece a relação do eixo intestino-cérebro?

Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso porque além do intestino ser revestido por células do sistema nervoso, existe uma relação bidirecional entre o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central, facilmente percebida quando observamos os sinais de fome e saciedade.

Outro fator importante são as bactérias intestinais que possuem receptores que se comunicam diretamente com o cérebro, ajudando a manter o equilíbrio metabólico e atuando na maturação do sistema imunológico.

A microbiota intestinal também é responsável por produzir cerca de 90% da serotonina e 50% da dopamina presente no organismo, hormônios responsáveis pela sensação de bem estar, disposição e motivação. Assim, quando o intestino está saudável, a comunicação no eixo intestino-cérebro flui normalmente.

Com isso, você tem mais energia e disposição, controla melhor o nível de estresse, os sinais de fome e saciedade ficam equilibrados e os nutrientes são adequadamente digeridos, absorvidos e metabolizados.

O desequilíbrio na microbiota intestinal e no eixo cérebro-intestino pode levar a uma série de doenças humanas, incluindo doenças autoimunes, metabólicas e neurodegenerativas, além do câncer, obesidade e doenças cardiovasculares. Cuide bem do seu intestino, tenha um intestino de fato saudável e perceberá o quando sua vida irá mudar para melhor

Agende sua consulta e cuide do seu templo sagrado, seu corpo.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

