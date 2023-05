Nutrólogo Goiânia – Tratamento medicamentoso da obesidade quando é necessário?

A obesidade é multifatorial e considerada uma das mais importantes doenças crônico-degenerativas do mundo devido a sua alta prevalência e por estar relacionada ao aumento na incidência de outras doenças como as doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, colesterol alto, câncer, doenças autoimunes, osteoporose, demências, depressão, ansiedade, entre outras.

O tratamento da obesidade geralmente é clínico com a mudança de hábitos ruins, de estilo de vida do indivíduo incluindo mudanças na alimentação, no mindset e na prática de atividade física. Em alguns casos é necessário lançar mão do uso de medicamentos associados com a mudança do estilo de vida.

Existem várias medicações de classes medicamentosas diferentes que podem ser usadas on label ou off label (Ozempic, Saxenda, Bupropiona, Naltrexona, Venvanse, Topiramato, Sibutramina, Fluoxetina, Sertralina, Orlistate, etc.) no tratamento medicamentoso da Obesidade. Mas a escolha da medicação, quando necessária, irá depender do perfil do paciente e de inúmeros outros fatores que deverão ser muito bem avaliados e investigados pelo seu médico. Não tem fórmula mágica e muito menos “receita de bolo”.

Fuja dessa doença traiçoeira, busque ajuda de profissional capacitado o quanto antes. A luta árdua, mas pode e deve ser vencida. Cuide da sua saúde.

