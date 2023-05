Nutrólogo Goiânia – Terapia de reposição hormonal em homens

A terapia de reposição hormonal em homens, é utilizada principalmente através do hormônio Testosterona, o qual o homem produz naturalmente. A partir dos 30 anos de idade inicia-se um declínio desse hormônio, podendo acarretar baixa qualidade do sono, fadiga, alterações de humor, falta de disposição e libido, acúmulo de gordura ou dificuldade de ganho da massa magra.

A reposição hormonal nos homens pode ser feita de três formas: pela via trasndérmica (que é a testosterona em gel ou creme) ou com injeção intramuscular ou através de implantes absorvíveis subcutâneos que é a forma mais fisiológica (liberam testosterona na corrente sanguínea na mesma quantidade todos os dias proporcionando maior praticidade, estabilidade e segurança) e que traz mais comodidade (com um único procedimento têm duração aproximada de 6 meses e não precisam ser retirados, pois será absorvidos pelo corpo naturalmente).

A reposição hormonal masculina traz inúmeros benefícios à saúde, quando bem indicada (com critérios clínicos e laboratoriais muito bem avaliados e interpretados):

Previne o aumento dos níveis de colesterol no sangue;

Previne ou combate o diabetes ao reduzir os níveis de açúcar no sangue;

Previne acúmulo de gordura abdominal e aumento da circunferência abdominal;

Previne perda de massa óssea (osteopenia e osteoporose);

Previne perda de massa muscular (sarcopenia);

Ajuda no ganho de massa magra e de força muscular;

Melhora a função cardiopulmonar;

Aumento da libido;

Diminui o risco de desenvolver doenças cardiovasculares (infarto, AVC, etc.) e neurodegenerativas (demências, depressão, etc.).

A hormonologia é extremamente complexa e por isso a reposição hormonal, quando houver indicação, deve ser feita e acompanhada por médico capacitado, para que se tenha segurança, saúde e promoção da qualidade de vida. Se isso faz sentido para você.

Agende sua consulta.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

Dr Jacob Facuri, Goiânia, Goiás, Hipertrofia Goiânia, Implantes hormonais Goiânia, Implantes não hormonais Goiânia, Imprensa, Medicina Funcional Goiânia, Medicina Integrativa Goiânia, Notícias, Nutrologia Goiânia, Nutrólogo Goiânia, Reposição hormonal Goiânia, Reposição testosterona Goiânia, Saúde, Tratamento colesterol Goiânia, Tratamento de TPM Goiânia, Tratamento diabetes Goiânia, Tratamento doenças metabólicas Goiânia, Tratamento endometriose Goiânia, Tratamento menopausa Goiânia,