Nutrólogo Goiânia – Como funciona os implantes hormonais e não hormonais?

Os implantes hormonais e não hormonais são uma das melhores alternativas de via de administração de substâncias, primeiramente pela comodidade (duração de 5 a 6 meses com um único procedimento), e principalmente por permitir uma liberação contínua e uniforme e, assim, níveis constantes e estáveis no organismo, com 100% de absorção da substância implantada. Os implantes são inseridos no tecido subcutâneo (na hipoderme) através de um procedimento bem simples, rápido, seguro, indolor, realizado no consultório com anestesia local.

Os principais implantes não hormonais utilizados são:

Metformina, NADH, Tadalafila, Anastrazol, Vitamina D, entre outros. E os principais implantes hormonais e derivados hormonais são, entre eles, testosterona, estradiol, progesterona, gestrinona, ocitocina, oxandrolona, etc.

Nas mulheres, os implantes subcutâneos, quando bem indicados, podem ser usados no tratamento de endometriose, adenomiose, miomatose, TPM severa limitante, reposição hormonal da menopausa, sangramento uterino disfuncional, desejo sexual hipoativo, disfunções hormonais, Síndrome dos ovários policísticos, etc. Também proporcionam melhora da disposição e da libido, além de ajudar no aumento da massa magra, prevenção de doenças crônico-degenerativas e na redução do acúmulo de gordura corporal. Contribuem na melhora do sono, dores corporais e cansaço, cognição e memória.

Nos homens, se houver necessidade e quando bem indicados (após ampla avaliação clínica e de exames complementares), atuam na melhora da vida sexual, no desejo sexual, na libido e nas ereções. Também proporcionam melhora no ganho de massa magra e massa óssea, redução da gordura abdominal quando associado a exercícios físicos e uma boa rotina alimentar, melhora do sono, humor, memória, cognição, cansaço físico e mental.

Como todas medicações, há indicações e contraindicações, as quais devem ser minuciosamente avaliadas pelo médico prescritor. Por isso não é para quem quer, mas para quem precisa e pode. Se isso faz sentido para você, agende sua consulta e conheça os reais benefícios dos implantes hormonais e não hormonais para a saúde!

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

