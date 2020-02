Novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha mantém data do orçamento para 11 de março

O novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, disse que continuará com a data de 11 de março para o primeiro orçamento do governo pós-Brexit, afastando as especulações de que os planos, que provavelmente impliquem um grande aumento de gastos, seriam adiados.

O antecessor de Sunak, Sajid Javid, que já estava trabalhando em planos para aumentar o investimento público após uma década de controles rígidos sobre os gastos, renunciou inesperadamente na semana passada.

Sua partida levantou questões sobre se o orçamento seria entregue dentro do prazo.

Em um tweet na terça-feira, Sunak disse: “Continuando com os preparativos para o meu primeiro orçamento em 11 de março. Ele cumprirá as promessas que fizemos ao povo britânico – aumentando e liberando o potencial do país”.

Os títulos do governo britânico tiveram desempenho inferior ao da dívida dos EUA e da zona do euro este mês, já que os investidores acreditam que Sunak obedecerá aos desejos do primeiro-ministro Boris Johnson de aumentar os gastos do governo em mais do que Javid estava preparado.

Johnson prometeu reduzir a diferença de riqueza e oportunidades entre partes da Grã-Bretanha canalizando investimentos para o norte e o centro da Inglaterra, onde obteve votos de muitos apoiadores tradicionais do principal partido trabalhista da oposição.

Resta saber se Sunak reescreverá as novas regras fiscais para o governo anunciadas no ano passado por Javid.

Segundo essas regras, os gastos do dia-a-dia não serão financiados por empréstimos no prazo de três anos, o investimento líquido do setor público não atingiria em média mais de 3% do PIB e os planos de gastos seriam revistos se os pagamentos de juros da dívida atingirem 6% do total. receita.

As regras permitiriam ao governo usar baixos custos de empréstimos para aumentar o investimento e ajudar os conservadores a cumprir promessas eleitorais de até US $ 26 bilhões por ano em investimentos extras em infraestrutura rodoviária, ferroviária e outras.

Questionado diretamente na sexta-feira se o governo ainda estava comprometido com essa estrutura, uma fonte no escritório de Johnson se recusou a comentar.