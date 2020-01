Lip Lift : aumenta os lábios e harmoniza o sorriso

O Lip Lift é uma técnica cirúrgica de reposicionamento do lábio superior que promove o aumento de volume do vermelhão do lábio superior de forma definitiva e também uma maior exposição dos dentes anteriores em repouso e no sorriso.

O Lip Lift geralmente é indicado para pacientes com lábios finos que tiveram perda natural da gordura labial devido principalmente ao envelhecimento ou por conta de uma característica facial em jovens. O Lip Lift proporciona lábios mais volumosos com um sorriso mais jovial e harmônico.

A cirurgia é realizada no consultório, tem duração média de 1 hora e não requer afastamento do trabalho. A recuperação leva somente cerca de cinco dias.

