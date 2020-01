Jornal Opinião Goiás – Trump oferecerá a primeira defesa detalhada de impeachment no início da semana crucial

Depois de se recusar a cooperar com a investigação do impeachment liderada pelo Partido Democrata na Câmara dos Deputados, o presidente Donald Trump oferecerá na segunda-feira sua primeira defesa abrangente, antes que seu julgamento comece a sério no Senado.

Trump, apenas o quarto dos 45 presidentes americanos a enfrentar a possibilidade de ser deposto pelo impeachment, precisa cumprir um prazo de meio-dia (1700 GMT) para apresentar sua defesa por escrito. Ele é acusado de abusar dos poderes de seu cargo, pedindo à Ucrânia que investigue um rival político democrata, Joe Biden, e obstruindo uma investigação do Congresso sobre sua conduta.

“Esta é uma tentativa descarada e ilegal de reverter os resultados das eleições de 2016 e interferir nas eleições de 2020 – agora a apenas alguns meses”, argumentaram os advogados de Trump em uma resposta inicial de seis páginas às acusações no sábado.

Autoridades do governo disseram que o documento de segunda-feira oferecerá uma defesa mais detalhada e agressiva ao argumentar que Trump é inocente das acusações e não deve ser retirado do cargo, como exigem os democratas.

Embora seja altamente improvável que o Senado, controlado pelos republicanos, retire Trump do cargo, é importante que o presidente republicano diminua as acusações democratas como uma caça às bruxas partidária. Ele precisa limitar o dano político à sua candidatura à reeleição, enquanto procura um segundo mandato em novembro.

A equipe jurídica de Trump diz que ele estava dentro de sua autoridade constitucional de pressionar o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy no ano passado para investigar Biden e seu filho Hunter, como parte do que Trump diz ser uma ação anticorrupção. Os Bidens negam qualquer irregularidade e as alegações de Trump foram amplamente desmentidas.

Os democratas dizem que Trump abusou de seu poder retendo a assistência militar dos EUA à Ucrânia como parte de uma campanha de pressão e obstruiu o Congresso ao recusar-se a entregar documentos e impedir que funcionários do governo testemunhassem, mesmo quando intimado pelos investigadores da Câmara.

A equipe de Trump diz que ele está protegido pelas disposições de separação de poderes da Constituição dos EUA.

Em um documento de 111 páginas arquivado antes do início do julgamento do Senado na terça-feira, os parlamentares democratas apresentaram seus argumentos contra Trump, dizendo que o presidente deve ser destituído do cargo para proteger a segurança nacional e preservar o sistema de governo do país.

Procurando mostrar que ele ainda está conduzindo negócios presidenciais, apesar do julgamento, Trump deve partir na segunda-feira para Davos, na Suíça, para se juntar aos líderes globais no Fórum Econômico Mundial. Alguns conselheiros argumentaram contra ele fazendo a viagem.