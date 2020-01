Jornal Opinião Goiás – Servidores do Amazonas ganham reajuste salarial de até 180%

No Amazonas, os servidores estaduais com cargo de chefia receberam aumento de até 180%, depois da reforma administrativa.

Segundo a gestão estadual, com a mudança no critério de remuneração dos gestores, instituída na reforma administrativa, houve uma variação de 115,85 a 180,60% no salário dos servidores que ocupam cargos de chefia e são substitutos legais de titulares das pastas as quais pertencem. E que não houve aumento na folha de pagamento do Estado.

A mudança ocorreu, depois que a Assembleia Legislativa aprovou uma Lei Delegada, em outubro de 2019, que permite ao governador fazer mudanças na administração, como aumentar ou diminuir secretarias, sem que a proposta passe pelo parlamento estadual.

O Governo do Amazonas destaca que extinguiu 160 cargos, reduziu o número de secretarias e conseguiu baixar a folha de pagamento em 1%, mesmo com o pagamento do décimo terceiro.

O estado tem aproximadamente 75 mil 600 servidores.