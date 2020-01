Jornal Opinião Goiás – Secretário de Agricultura dos EUA diz que não há necessidade de mais ajuda agrícola após acordo comercial com a China

Com a China pronta para aumentar as compras de produtos agrícolas dos EUA este ano como parte de um acordo comercial da Fase 1 na China, o Secretário de Agricultura dos EUA disse nesta segunda-feira que não há necessidade de um terceiro ano de ajuda relacionada ao comércio para agricultores.

Os agricultores contam cada vez mais com a ajuda do governo dos EUA para sobreviver nos últimos dois anos, já que as exportações diminuíram durante a guerra comercial EUA-China. Mas o secretário do USDA, Sonny Perdue, disse que a China em breve começará a comprar produtos agrícolas dos EUA para cumprir os US $ 40 bilhões em acordos de compra agrícola que fez, aliviando a necessidade dos produtores por mais ajuda.

A China, que normalmente compra a maior parte de seus produtos agrícolas nos EUA durante o outono e o inverno, provavelmente mudará o momento de suas compras, disse Perdue.

“Se a China conseguir isso, e acreditamos que sim, achamos que eles precisam comprar antes da temporada de exportação tradicional dos Estados Unidos”, disse Perdue, falando na convenção anual da American Farm Bureau Federation.

Suas declarações vieram um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, discursou na convenção, prometendo aos agricultores que o acordo seria bom para eles.

Washington e Pequim assinaram o pacto em 15 de janeiro, embora as tarifas sobre as principais exportações agrícolas dos EUA não tenham sido removidas e as diferenças econômicas estruturais não tenham sido abordadas.

Perdue disse que a terceira parcela de um pacote de ajuda de US $ 16 bilhões anunciada em maio será paga aos agricultores “iminentemente”, mas que eles não devem esperar um pacote de ajuda para 2020.

A China comprou cerca de 60% das exportações de soja dos EUA antes da guerra comercial e também foi uma grande compradora de sorgo, laticínios e carne de porco.

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He disse que as empresas chinesas comprarão produtos americanos “com base nas condições do mercado”, levantando dúvidas de que o país cumpra seus compromissos sob o pacto.

Os produtores estão acostumados a lidar com a sazonalidade no programa de exportação e podem se dar ao luxo de esperar sem novas ajudas comerciais, disse Lane Osswald, 44 anos, agricultor de Eldorado, Ohio.

“Todo mundo está preparado para a colheita sul-americana chegar ao mercado todos os anos”, disse Osswald. Os futuros de soja caíram 1,3% desde que o acordo comercial foi assinado.

O acordo com a China e a recente aprovação do Acordo EUA-México-Canadá permitirão que os agricultores prosperem, disse Perdue.

Trump ganhou apoio entre as famílias agrícolas americanas no final de 2019, mostraram dados da pesquisa Reuters / Ipsos, enquanto Trump divulgava o acordo comercial antes de ser assinado. Os agricultores votaram amplamente em Trump em 2016.