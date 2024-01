Jornal Opinião Goiás – Novo Secretário da Saúde de Goiás Promete Intensificar Ações no Interior

Na manhã desta sexta-feira (26/01), o estado de Goiás deu as boas-vindas ao Dr. Rasível dos Reis Santos Júnior como o novo Secretário de Saúde. A posse ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, na presença de autoridades, incluindo o vice-governador Daniel Vilela e servidores. O Dr. Rasível substitui Sérgio Vencio, que continuará como secretário adjunto da pasta.

O governador Ronaldo Caiado destacou o currículo do novo secretário, enfatizando sua vasta experiência em saúde pública e sucesso na gestão hospitalar. Ele enfatizou a importância da saúde como prioridade do governo e a necessidade de apresentar resultados concretos para melhorar a vida dos cidadãos goianos.

A escolha do Dr. Rasível como titular da Secretaria de Saúde reflete a intenção de avançar nas ações de regionalização da saúde, expansão de unidades de saúde e organização da rede de urgência e emergência no estado. O governador também mencionou o compromisso de proporcionar condições dignas de vida tanto no interior quanto nas cidades menores.

Entre as prioridades da nova gestão estão a conclusão do Hospital de Águas Lindas de Goiás e a expansão do Hospital de Formosa, ambos na região do Entorno do Distrito Federal. Além disso, a entrega da ala pediátrica do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), a criação de uma rede materno-infantil, a redução da fila de cirurgias eletivas e a reforma do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) também estão no horizonte.

O Dr. Rasível dos Reis Santos Júnior, formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Medicina de Emergência, demonstrou otimismo diante dos desafios, elogiando a equipe de alto nível que o acompanha. Seu currículo inclui experiências anteriores como secretário de Saúde da Prefeitura de Betim (MG), subsecretário da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e coordenador de Urgência e Emergência do Hospital Sírio-Libanês entre 2017 e 2023.