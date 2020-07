Jornal Opinião Goiás – Manaus registra aumento da dengue e prefeitura lança campanha

Casos de dengue aumentaram mais de 200% em Manaus, em comparação com o primeiro semestre de 2019. Entre janeiro e junho do ano passado, foram 173 casos confirmados de dengue na capital amazonense. Já no mesmo período de 2020, a cidade contabilizou 525 confirmações, o que representa um aumento de 203,5% durante o inverno amazônico.

Para o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, ao ficar mais em casa por causa da pandemia do novo coronavírus, alguns moradores ficaram mais expostos, já que grande parte dos criadouros do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, estão em ambiente familiar.

Com os dados preocupantes, a prefeitura resolveu lançar uma campanha com os dizeres: “Enquanto você se preocupa com um perigo, não pode se esquecer do outro”, fazendo uma referência também à Covid-19.

A mensagem de prevenção está sendo disseminada em emissoras de televisão, rádios, jornais e outdoors, além das redes sociais. Também haverá reforço de visitas domiciliares feitas pelos agentes da Secretaria Municipal de Saúde.

Casos de dengue em cidades do interior do Amazonas também preocupam o governo do Estado. O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental, da Fundação de Vigilância em Saúde, Elder Figueira, comenta os números. Elder Figueira alerta que o trabalho dos agentes de vigilância não parou com a pandemia, mas foi readaptado para a nova realidade.

Em Manaus, os focos de criadouros podem ser denunciados pelo Disk-Saúde, no 0800 280 8280, de segunda a sexta-feira. Havendo a confirmação do foco, é feito o controle químico com borrifação em um raio de nove quarteirões para conter o avanço do mosquito.