Jornal Opinião Goiás – Macron e Trump declaram trégua em disputa fiscal digital

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira que teve uma “grande discussão” com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um imposto digital planejado por Paris e disse que os dois países trabalharão juntos para evitar um aumento nas tarifas.

Macron e Trump concordaram em adiar uma guerra de tarifas em potencial até o final do ano, disse uma fonte diplomática francesa, e continuar as negociações na OCDE sobre o imposto digital durante esse período.

“Eles concordaram em dar uma chance às negociações até o final do ano”, disse a fonte. “Durante esse período, não haverá tarifas sucessivas”.

A França decidiu em julho aplicar uma taxa de 3% sobre a receita de serviços digitais auferida na França por empresas com receita superior a 25 milhões de euros (US $ 28 milhões) na França e 750 milhões de euros no mundo inteiro. Washington ameaçou impor impostos aos produtos franceses em resposta.

As autoridades francesas disseram repetidamente que qualquer acordo internacional sobre tributação digital alcançado dentro da OCDE substituiria imediatamente o imposto francês.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.