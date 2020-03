Jornal Opinião Goiás – Ibovespa sobe na esteira de recuperação de mercados no exterior

A bolsa paulista mostrava o Ibovespa em alta nos primeiros negócios desta sexta-feira, dando continuidade à recuperação da véspera e em linha com os mercados no exterior, conforme agentes financeiros continuam analisando as medidas relacionadas à pandemia do novo coronavírus.

Por volta de 10:13, o Ibovespa avançava 2,6%, a 70.121 pontos.

“A ação conjunta de governos e bancos centrais promove uma espécie de otimismo cauteloso em meio ao agravamento da crise”, destacou a equipe da Guide Investimentos, em nota a clientes.

O Ibovespa fechou em alta de 2,15% na quinta-feira, ajudado pelas ações da Petrobras e busca por barganhas, em uma trégua nas fortes quedas recentes, que fizeram o índice tocar mínima intradia desde julho de 2017 mais cedo na sessão da véspera.