Jornal Opinião Goiás – IBC-BR aponta expansão de 0,89% em 2019, diz BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou avanço de 0,89% em 2019, de acordo com os dados divulgados pelo BC nesta sexta-feira.

Em dezembro, o índice apresentou recuo de 0,27% na comparação com novembro, em dados dessazonalizados, contra expectativa em pesquisa da Reuters de contração de 0,23%.

Com isso, o IBC-Br terminou o quarto trimestre do ano com avanço de 0,46% sobre os três meses anteriores.